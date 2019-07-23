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23 Липень 2019, Київ 10:46
Новини | Міжнародні

Сьогодні назвуть ім'я нового прем’єр-міністра Британії

На крісло прем’єра претендують Боріс Джонсон (зліва) та Джеремі Гант (праворуч)

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У вівторок, 23 липня, стане відоме ім’я нового прем’єр-міністра Великої Британії.

На прем’єрське крісло претендували двоє кандидатів – Джеремі Гант та Боріс Джонсон.

Голосування серед 160 тисяч членів Консервативної партії завершилося напередодні, 22 липня. Його результати мають оголосити сьогодні близько полудня за місцевим часом.

На пост прем’єра нового лідера торі має офіційно призначити королева Єлизавета ІІ 24 липня.

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Як зазначає ВВС, найвірогіднішим переможцем вважається саме ексмер Лондону та один з лідерів кампанії за вихід Сполученого королівсьва з ЄС Джонсон.

Джонсон раніше заявляв, що Британія має покинути Євросоюз до 31 жовтня, навіть якщо доведеться зробити це без угоди, повідомляє ВВС. «Зроби або помри, будь що буде», зазначав він.

Гант казав, що також готовий до Brexit без угоди, але також прийме чергове відтермінування для проведення додаткових переговорів. Втім, в Брюсселі наголошували, що переглядати угоду наміру не мають.

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