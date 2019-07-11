Британія підтвердила, що іранські кораблі намагалися захопити її танкер

Уряд Великої Британії підтвердив, що іранські човни «намагалися затримати» нафтовий танкер цієї країни в Ормузькій протоці. Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій 11 липня.

«Всупереч міжнародному праву три іранських кораблі намагалися затримати комерційне судно British Heritage під час проходу Ормузькою протокою», – йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, корабель Військово-морських сил Montrose змушений був «встати між іранськими кораблями та British Heritage та озвучити застереження іранським судам, які відтак розвернулися».

«Ми стурбовані цими діями та продовжуємо закликати іранську владу знизити напругу в регіоні», – повідомляє уряд Сполученого королівства.

Натомість корпус «Вартові ісламської революції» Ірану заперечує спробу зупинити британський танкер – таке повідомлення оприлюднило 11 липня пов’язане з іранським урядом новинне агентство Fars.

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Вранці 11 липня західні ЗМІ повідомили про спробу іранських човнів захопити британський нафтовий танкер British Heritage під час проходу стратегічно важливою Ормузькою протокою. На заваді став військовий корабель Montrose, який супроводжував танкер.

4 липня британські морські піхотинці висадилися на супертанкер Grace1 біля берегів Гібралтару (британської заморської території) і заявили про його арешт за підозрою в перевезенні іранської нафти до Сирії всупереч санкціям Євросоюзу.

Іран зажадав негайного звільнення нафтового танкера. 5 липня один з керівників корпусу «Вартових ісламської революції» заявив, що Іран має захопити у відповідь британський танкер. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав затримання судна «піратством» і «небезпечним прецедентом».

Гібралтар отримав дозвіл від свого Верховного суду затримати танкер на 14 днів.