У Гібралтарі заявили про затримання танкера з нафтою, який прямував у Сирію

У Гібралтарі затримали танкер, який, імовірно, йшов до Сирії з нафтою в порушення режиму санкцій Євросоюзу.

Судно Grace 1 затримав корабель флоту Великої Британії, до якої належить територія Гібралтару. За словами місцевої влади, танкер перевозив близько 300 тисяч тонн нафти для режиму президента Сирії Башара Асада.

Також з’явилися підозри, що паливо було завантажене не в Іраку, як вказують документи судна, а в Перській затоці недалеко від берегів Ірану, повідомляє Reuters.

Крім того, замість значно коротшого шляху через Суецький канал, судно Grace 1 пропливло навколо Африки і зайшло в Середземне море з боку Атлантичного океану. Сам танкер йшов під прапором Панами і обслуговується компанією з Сінгапуру.

Затримання судна привітала прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Вона похвалила «рішучі дії» для застосування санкцій Євросоюзу стосовно Сирії.

Міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Борелл заявив, що танкер затримали на прохання США.

Іран разом із Росією надає підтримку сирійському президентові Башару Асаду у громадянській війні в Сирії, що триває вже дев’ятий рік.

Внаслідок конфлікту, який розпочався з придушення урядом демонстрантів у березні 2011 року, загинули понад 370 тисяч людей, мільйони були змушені переселитися.