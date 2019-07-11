Іранські кораблі намагалися захопити британський танкер – ЗМІ

П’ять човнів Ірану намагалися захопити танкер під прапором Великої Британії у стратегічно важливій Ормузькій протоці, але їм завадили королівські морські піхотинці, повідомляють американські та британські ЗМІ.

Зокрема американський канал CNN із посиланням на знайомих зі справою чиновників США повідомив, що увечері 10 липня представники Ірану наказали нафтовому танкеру British Heritage, який ішов Ормузькою протокою, змінити курс та зупинитися неподалік, в іранських територіальних водах.

Однак у справу втрутився корабель Військово-морських сил Сполученого королівства, який супроводжував танкер. За даними журналістів, військовий корабель на знак попередження навів свої палубні установки на іранські човни і змусив їх відступити.

«Корабель Військово-морських сил Великої Британії Montrose, який також був на місці, спрямував свою зброю на човни і застеріг їх радіозв’язком, тож вони розійшлися», – сказав один із неназваних американських чиновників.

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Інший назвав інцидент «виявом агресії та спробою перешкодити вільному проходу протокою».

Аналогічну інформацію оприлюднило також британське видання Evening Standard. Офіційно ані Іран, ані Велика Британія наразі не підтвердили ці повідомлення.

9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багері заявив, що арешт британськими морськими піхотинцями іранського танкера «не залишиться без відповіді».

4 липня британські морські піхотинці висадилися на супертанкер Grace1 біля берегів Гібралтару (британської заморської території) і заявили про його арешт за підозрою в перевезенні іранської нафти до Сирії всупереч санкціям Євросоюзу.

Іран зажадав негайного звільнення нафтового танкера. 5 липня один з керівників корпусу «Вартових ісламської революції» заявив, що Іран має захопити у відповідь британський танкер. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав затримання судна «піратством» і «небезпечним прецедентом».

Гібралтар отримав дозвіл від свого Верховного суду затримати танкер на 14 днів.