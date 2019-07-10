Президент США Дональд Трамп погрожує посилити санкції проти Ірану і вкотре засудив ядерну угоду 2015 року, яку Тегеран підписав зі світовими державами.

«Скоро санкції будуть значно збільшені», – написав Трамп у твітері 10 липня.

Президент США також заявив, що Іран секретно збагачує уран, але доказів цьому він не навів.

Тим часом, у Відні відбувається надзвичайна зустріч Міжнародної агенції з атомної енергії через порушення угоди з боку Тегерану.

Посол США у міжнародних організаціях у Відні Джекі Волкот заявила на засіданні МАГАТЕ, що нещодавні кроки Ірану з порушення лімітів збагачення урану є «ядерним вимаганням».

Коментуючи погрозу Ірану збільшувати збагачення урану, якщо протягом 60 днів європейські підписанти ядерної угоди не доб’ються послаблення санкцій проти Тегерану, Волкот наголосила, що «погану поведінку Ірану» не можна винагороджувати.

Вона нагадала, що Вашингтон відмовився від ядерної угоди в 2018 році, оскільки США вважають її неефективною. Проте Вашингтон залишається «відкритим для переговорів без передумов», додала посол.

Посланник Ірану в МАГАТЕ заявив, що Тегеран готовий повернутися до «повної реалізації» ядерної угоди 2015 року, але тільки тоді, коли буде узгоджене повне дотримання «всіх учасників».

Казем Гаріб Абаді заявив на засіданні МАГАТЕ, що дії США не є законними і не повинні бути прийняті міжнародним співтовариством.

У спільній заяві Британія, Франція і Німеччина підкреслили свої подальші дипломатичні зусилля для збереження ядерної угоди.

Іран 8 липня закликав європейських партнерів утриматися від різкої реакції на те, що Тегеран вирішив порушити обмеження щодо збагачення урану, вказане в ядерній угоді 2015 року. Таку заяву зробив речник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві.

7 липня Іран оголосив, що посилює збагачення урану за межами ліміту (вище 3,67%). Ця відмітка передбачена умовами ядерної угоди 2015 року. Така заява Тегерана прозвучала через рік після того, як президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів свою країну із ядерної угоди та відновив санкції проти Ірану. У відповідь на дії США Іран зажадав від інших учасників угоди захисту від американських санкцій.

До укладення угоди 2015 року Іран виробив 20-відсотковий збагачений уран, необхідний для палива реактора у Тегерані, а рівень збагачення для його південної АЕС в Бушері склав 5%. Для виробництва ядерних озброєнь необхідний уран, збагачений до 80-90%.