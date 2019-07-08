Іран застерігає країни-учасниці ядерної угоди від «дивних дій» у відповідь на порушення з його боку

Іран 8 липня закликав європейських партнерів утриматися від різкої реакції на те, що Тегеран вирішив порушити обмеження щодо збагачення урану, вказане в ядерній угоді 2015 року. Таку заяву зробив речник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві.

За словами Мусаві, якщо країни Європи, які виступили підписантами угоди, «вдаватимуться до певних дивних дій, тоді ми пропустимо всі наступні кроки (у плані відмови від зобов’язань) та здійснимо останній». При цьому він не уточнив, що саме мається на увазі під «останнім кроком».

7 липня представники іранської влади заявили, що лише кілька годин відділяють країну від перевищення ліміту зі збагачення урану. Цей ліміт був прописаний в ядерній угоді 2015 року, за якою Іран зобов’язувався обмежити свою ядерну програму в обмін на зняття нафтового ембарго.

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Мусаві, за його словами, не знає достеменно, наскільки далеко зайшов Тегеран у збагаченні урану. Раніше один зі старших помічників духовного лідера Ірану Аятолли Алі Хаменеї припустив, що Ірану потрібен уран, збагачений на 5%.

Речник Іранської ядерної агенції Бегруз Камальванді 8 липня сказав у інтерв’ю, що Тегеран розглядає можливість збагачення урану на 20% або й більше, якщо виникне така необхідність.

У 2018 році президент США Дональд Трамп заявив про вихід з ядерної угоди, назвавши її недостатньою для того, щоб стримати розвиток ядерної енергетики Ірану. Решта країн-учасниць – Франція, Німеччина та Велика Британія – намагалися переконати Іран і надалі виконувати умови угоди. Однак Тегеран заявляє, що втратив терпіння через брак підтримки з боку європейських держав перед американськими санкціями.

Зокрема 3 липня Роугані заявив, що планує знову запустити важководний дослідницький реактор у місті Арак, який був виведений з експлуатації за умовами угоди 2015 року.​

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7 липня Іран оголосив, що посилює збагачення урану за межами ліміту (вище 3,67%). Ця відмітка передбачена умовами ядерної угоди 2015 року. Така заява Тегерана прозвучала через рік після того, як президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів свою країну із ядерної угоди та відновив санкції проти Ірану. У відповідь на дії США Іран зажадав від інших учасників угоди захисту від американських санкцій.

До укладення угоди 2015 року Іран виробив 20-відсотковий збагачений уран, необхідний для палива реактора у Тегерані, а рівень збагачення для його південної АЕС в Бушері склав 5%. Для виробництва ядерних озброєнь необхідний уран, збагачений до 80-90%.