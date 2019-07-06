Один з лідерів «Вартових ісламської революції» закликає владу Ірану захопити британський танкер

Один з керівників корпусу «Вартових ісламської революції» Мосха Резайї заявив в п’ятницю, що Іран повинен захопити британський танкер, якщо Великобританія не звільнить затриманий кілька днів тому в водах поряд з Гібралтаром іранський супертанкер.

«Якщо Британія не звільнить іранський нафтовий танкер, то влада зобов’язана захопити британський нафтовий танкер», – зазначив Резайї.

Судно Grace 1 4 липня затримав корабель флоту Великої Британії. За словами місцевої влади, танкер перевозив близько 300 тисяч тонн нафти для режиму президента Сирії Башара Асада.

У США заявили, що вітають затримання іранського танкера.

«Америка і наші союзники продовжуватимуть перешкоджати режимам у Тегерані й Дамаску отримати прибуток від цієї незаконної торгівлі», – заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Влада Гібралтару повідомила, що на борту судна є українці.