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05 Липень 2019, Київ 14:22
Новини | Міжнародні

США привітали затримання іранського танкера владою Гібралтару

Танкер затримали у Гібралтарі

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У США заявили, що вітають затримання у Гібралтарі іранського танкера з нафтою.

«Чудові новини: Великобританія затримала супертанкер Grace 1, навантажений іранською нафтою, що прямував до Сирії, порушуючи санкції ЄС», – заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

«Америка і наші союзники продовжуватимуть перешкоджати режимам в Тегерані і Дамаску отримати прибуток від цієї незаконної торгівлі», – додав він.

Іран разом із Росією надає підтримку сирійському президентові Башару Асаду у громадянській війні в Сирії, що триває вже дев’ятий рік.

Внаслідок конфлікту, який розпочався з придушення урядом демонстрантів у березні 2011 року, загинули понад 370 тисяч людей, мільйони були змушені переселитися.

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