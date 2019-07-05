США привітали затримання іранського танкера владою Гібралтару

У США заявили, що вітають затримання у Гібралтарі іранського танкера з нафтою.

«Чудові новини: Великобританія затримала супертанкер Grace 1, навантажений іранською нафтою, що прямував до Сирії, порушуючи санкції ЄС», – заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

«Америка і наші союзники продовжуватимуть перешкоджати режимам в Тегерані і Дамаску отримати прибуток від цієї незаконної торгівлі», – додав він.

Іран разом із Росією надає підтримку сирійському президентові Башару Асаду у громадянській війні в Сирії, що триває вже дев’ятий рік.

Внаслідок конфлікту, який розпочався з придушення урядом демонстрантів у березні 2011 року, загинули понад 370 тисяч людей, мільйони були змушені переселитися.