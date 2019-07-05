Серед членів екіпажу танкера, затриманого у Гібралтарі, є українці

Влада Гібралтару, яка продовжує розслідування щодо затриманого напередодні танкера за підозрою в перевезенні іранської нафти до Сирії всупереч санкціям Євросоюзу, повідомляє, що на борту судна є українці.

Речник уряду Гібралтару, британської заморської території, 5 липня уточнив, що на борту арештованого танкера перебуває 28 членів екіпажу, серед яких є індійці, пакистанці й українці.

Скільки саме українців на борту – невідомо. Міністерство закордонних справ України ситуацію офіційно не коментувало.

Тим часом, Іран викликав британського посла в Тегерані, назвавши затримання танкера «незаконним захопленням».

У МЗС Ірану заявили, що Тегеран може захопити британське судно, якщо танкер не відпустять.

У США заявили, що вітають затримання іранського танкера.

«Америка і наші союзники продовжуватимуть перешкоджати режимам у Тегерані й Дамаску отримати прибуток від цієї незаконної торгівлі», – заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Судно Grace 1 4 липня затримав корабель флоту Великої Британії. За словами місцевої влади, танкер перевозив близько 300 тисяч тонн нафти для режиму президента Сирії Башара Асада.

Іран разом із Росією надає підтримку сирійському президентові Башару Асаду у громадянській війні в Сирії, що триває вже дев’ятий рік.

Внаслідок конфлікту, який розпочався з придушення урядом демонстрантів у березні 2011 року, загинули понад 370 тисяч людей, мільйони були змушені переселитися.