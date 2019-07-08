В Ірані стався землетрус, щонайменше 4 людини постраждали

На південному заході Ірану 8 липня стався землетрус магнітудою 5,7, в результаті чого пошкоджено декілька будівель, щонайменше 4 людей постраждали. Як передає державна інформагенція IRNA, землетрус стався біля міста Масджид-Солейман в провінції Хузестан, за близько 450 кілометрів від Тегерана.

Згідно з повідомленнями, будівлі у центрі міста пошкоджені, старі будівлі повністю зруйновані.

На місці події і в прилеглих сільських районах працюють рятувальники.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався за 28 кілометрів на південний схід від міста Масджид-Солейман на глибині 10 кілометрів. Було зафіксовано декілька підземних поштовхах.

У 2003 році через землетрус магнітудою 6,6 в історичному місті Бам на півдні Ірану загинули 26 тисяч людей.

Іран розташований на великих сейсмічних розломах, тут в середньому відбувається один землетрус на день.