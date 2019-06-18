Через землетрус у Японії влада оголосила попередження про цунамі

Біля берегів Японії стався сильний землетрус, через що влада країни оголосила попередження про цунамі. Японське метеорологічне агентство заявило, що землетрус мав магнітуду 6,8.

Повідомляється, що стався землетрус за 85 кілометрів на північний схід від головного острова Японії Хонсю. Попередження про високі хвилі стосується передусім північно-західного узбережжя Хонсю.

Наразі повідомлень про руйнування чи жертви немає.

Внаслідок землетрусу й цунамі у Японії в березні 2011 року загинули понад 18 із половиною тисяч людей.