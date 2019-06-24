Потужний землетрус стався біля берегів Індонезії, про загрозу цунамі не повідомляють

Землетрус магнітудою 7,3 стався у морі Банда біля берегів Індонезії. Влада заявляє, що загрози цунамі немає.

Як повідомляє Геологічна служба США, епіцентр підземних поштовхів був на глибині 208 кілометрів.

Поштовхи відчувалися в Індонезії і в Східному Тіморі. Повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.

Індонезія схильна до землетрусів, оскільки розташована на лінії тектонічних розломів у Тихому океані.

У вересні минулого року внаслідок землетрусу і цунамі тут загинули понад дві тисячі людей.

У грудні 2004 року потужний землетрус біля узбережжя Суматри в західній частині Індонезії спричинив цунамі, в результаті якого загинуло понад 220 тисяч людей у багатьох країнах регіону.