Число загиблих від землетрусу та цунамі в Індонезії перевищило 2 тисячі

Кількість жертв землетрусу та цунамі у Індонезії зросла до 2073, заявили в місцевому агентстві з надзвичайних ситуацій.

В агентстві зазначили, що наразі невідома точна кількість зниклих безвісти, тому є побоювання, що число загиблих може сягнути 5 тисяч.

У рятувально-пошукових роботах беруть участь приблизно 10 тисяч людей.

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На думку місцевої влади, щоб відбудувати зруйновані стихією населені пункти знадобиться близько двох років, але попередню вартість робіт ще не вирахували.

Землетрус магнітудою 7,5 стався 28 вересня поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі.

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За даними Червоного Хреста, від стихії постраждали загалом понад 1,6 мільйона людей.