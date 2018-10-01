Індонезія просить міжнародної допомоги через землетрус і цунамі

Влада Індонезії 1 жовтня попросила міжнародної допомоги з рятувальними роботами і постачанням продуктів на острів Сулавесі, який постраждав ід землетрусу і цунамі. Внаслідок стихії там загинули щонайменше 832 людини.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що рятувальникам терміново потрібне важке обладнання для пошуку тих, хто вижив, під уламками.

За словами Відодо, також бракує пального, електрики і їжі, бо більшість магазинів зачинилися через стихію.

Тим часом, у країні готують масові поховання сотень загиблих, більшість з яких жили в місті Палу.

Влада також повідомляє, що доступ до деяких районів острова, постраждалого від стихії, зараз «дуже обмежений».

Віце-президент Індонезії Юсуф Калла 30 вересня заявив, що остаточна кількість загиблих може сягнути «тисяч» після того, як надійде інформація з важкодоступних районів.

28 вересня на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою в 7,5 балів – епіцентр був неподалік від узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі.

За даними Червоного Хреста, від стихії постраждали загалом понад 1,6 мільйона людей.