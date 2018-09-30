Індонезія: кількість загиблих від землетрусу перевищила 800 осіб

Кількість виявлених загиблих через землетрус і цунамі на острові Сулавесі в Індонезії сягнуло 832 осіб і може вирости ще по мірі того, як наслідки стихійного лиха стають більш очевидними, заявляє індонезійська влада.

Речник Агентства з реагування на катастрофи Сутопо Пурво Нугрохо заявив 30 вересня, що доступ до багатьох ділянок острова, постраждалих від катаклізму, досі дуже обмежений.

28 вересня на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою в 7,5 балів – епіцентр був неподалік від узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі.

Землетрус і цунамі також призвели до вимкнення електрики, а це разом із повторними поштовхами ускладнює рятувальні роботи, повідомляє місцева влада.