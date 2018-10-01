МЗС: Індонезія ще не повідомляла про громадянство загиблих від землетрусу

Компетентні органи Індонезії поки що не повідомляють громадянство іноземців, загиблих внаслідок землетрусу і цунамі, повідомили в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.

«Посольство України підтримує оперативний зв’язок із рятувальними службами та медичними закладами», – мовиться в повідомленні.

Міністерство закликає громадян України, які можуть перебувати в Індонезії, повідомити про себе рідним.

«Просимо утриматися від відвідання територій, охоплених стихійним лихом», – кажуть в МЗС.

В Індонезії на цей час підтвердили загибель 844 людей унаслідок землетрусу з магнітудою 7,5 і цунамі з висотою хвилі в окремих місцях до шести метрів, що сталися 26 вересня. Майже всі виявлені на цей час жертви, за винятком 23 людей, загинули в місті Палу з населенням у понад 380 тисяч осіб на острові Сулавесі, розташованому вглибині довгої вузької бухти. Домівки в місті втратили близько 50 тисяч людей. 1 жовтня там ховають 545 загиблих у масовій могилі.

Рятувальники продовжують розбирати руїни зруйнованих будівель у пошуках тих, хто міг вижити, і тіл інших загиблих. Увечері 1 жовтня з-під одного зі зруйнованих будинків дістали живим одного чоловіка.

На цей час досі практично немає зв’язку з кількома регіонами неподалік Палу з багатосоттисячним населенням, що розташовані біля епіцентру землетрусу, і становище там іще не відоме.