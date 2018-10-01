В Індонезії через землетрус з в’язниць втекли близько 1200 ув’язнених

В Індонезії через землетрус і викликане ним цунамі з в’язниць втекли близько 1200 ув’язнених, повідомляє AFP з посиланням на уряд країни.

За словами міністра юстиції країни, ув’язнені втекли, бо боялися постраждати внаслідок стихії. Він підкреслив, що для них це було «питанням життя та смерті».

У в’язниці в південній частині острова Сулавесі зчинився бунт після того, як начальник закладу відмовився відпустити в’язнів, які хотіли піти на пошуки постраждалих від стихії родичів, пише The Jakarta Post. У результаті 342 ув’язнених спалили в’язницю.

28 вересня на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою в 7,5 балів – епіцентр був неподалік від узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі.

Жертвами землетрусу стали щонайменше 832 людини.

За даними Червоного Хреста, від стихії постраждали загалом понад 1,6 мільйона людей.

Влада Індонезії 1 жовтня попросила міжнародної допомоги з рятувальними роботами і постачанням продуктів на острів Сулавесі, який постраждав від землетрусу і цунамі.