ООН виділила Індонезії 15 мільйонів доларів на ліквідацію наслідків землетрусу і цунамі

Організація Об’єднаних Націй виділила Індонезії 15 мільйонів доларів на ліквідацію наслідків землетрусу і цунамі, повідомили в прес-службі управління Верховного комісара ООН з гуманітарних питань Марка Лоукока.

Лоукок зазначив, що уряд Індонезії вже має досвід боротьби з наслідками стихійних лих. «Але іноді, як і всім іншим країнам, також потрібна зовнішня допомога», – підкреслив комісар ООН.

За його словами, підрозділи організації співпрацюють з місцевою владою для надання допомоги постраждалим.

Землетрус магнітудою 7,5 стався 28 вересня поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі.

За даними Червоного Хреста, від стихії постраждали загалом понад 1,6 мільйона людей. 3 жовтня кількість загиблих перевищила 1400.