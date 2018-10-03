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03 Жовтень 2018, Київ 10:38
Новини | Міжнародні

В Індонезії кількість загиблих внаслідок землетрусу і цунамі зросла до понад 1400

Рятувальникам поки що не вдається дістатися у деякі постраждалі райони, тому місцева влада побоюється, що число загиблих може зрости

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В Індонезії кількість жертв землетрусу і викликаного ним цунамі перевищила 1400, повідомляє влада країни. Ще понад 2,5 тисячі людей поранені внаслідок стихії.

Рятувальникам поки що не вдається дістатися у деякі постраждалі райони, тому місцева влада побоюється, що число загиблих може зрости.

28 вересня на острові Сулавесі стався землетрус із магнітудою 7,5 – епіцентр був неподалік узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі.

Наслідки цунамі та землетрусу на індонезійському острові – відео з дрону
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Наслідки цунамі та землетрусу на індонезійському острові – відео з дрону

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За даними Червоного Хреста, від стихії постраждали загалом понад 1,6 мільйона людей. Після удару стихії людям бракує їжі, води й інших припасів. Влада Індонезії звернулася за міжнародною допомогою.

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