В Індонезії кількість загиблих внаслідок землетрусу і цунамі зросла до понад 1400

В Індонезії кількість жертв землетрусу і викликаного ним цунамі перевищила 1400, повідомляє влада країни. Ще понад 2,5 тисячі людей поранені внаслідок стихії.

Рятувальникам поки що не вдається дістатися у деякі постраждалі райони, тому місцева влада побоюється, що число загиблих може зрости.

28 вересня на острові Сулавесі стався землетрус із магнітудою 7,5 – епіцентр був неподалік узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі.

За даними Червоного Хреста, від стихії постраждали загалом понад 1,6 мільйона людей. Після удару стихії людям бракує їжі, води й інших припасів. Влада Індонезії звернулася за міжнародною допомогою.