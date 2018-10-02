В Індонезії кількість загиблих в результаті землетрусу і цунамі зросла до 1234

В Індонезії кількість жертв землетрусу і викликаного ним цунамі досягла 1234 осіб, повідомляє агентство Reuters з посиланням на національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих.

Рятувальникам поки не вдається дістатися у деякі постраждалі райони, тому місцева влада побоюється, що число загиблих може зрости.

28 вересня на острові Сулавесі стався землетрус із магнітудою 7,5 – епіцентр був неподалік узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі.

За даними Червоного Хреста, від стихії постраждали загалом понад 1,6 мільйона людей.

Влада Індонезії 1 жовтня попросила міжнародної допомоги з рятувальними роботами і постачанням продуктів на постраждалий острів.