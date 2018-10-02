МЗС: українців серед загиблих і постраждалих від землетрусу в Індонезії немає

Серед жертв і постраждалих в результаті землетрусу та цунамі в Індонезії українців немає, повідомляє міністерство закордонних справ України.

«За інформацією МЗС Індонезії станом на 10:00 02.10.2018, українців немає серед загиблих та постраждалих внаслідок землетрусу і цунамі. Громадяни України, які перебувають в Індонезії і щодо яких зверталися їхні рідні, повідомили, що знаходяться в безпеці», – зазначили в МЗС.

28 вересня на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою в 7,5 балів – епіцентр був неподалік від узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі.

Влада Індонезії 1 жовтня попросила міжнародної допомоги з рятувальними роботами і постачанням продуктів на постраждалий острів.

2 жовтня в національному агентстві Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих повідомили, що кількість жертв землетрусу і цунамі зросла до 1234 осіб.