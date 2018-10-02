У церкві в Індонезії виявили тіла студентів, розшукова операція дісталася віддалених місць

Під уламками церкви на індонезійському острові Сулавесі виявили десятки тіл студентів – у той час, як рятувальники дісталися частини віддалених регіонів, постраждалих від землетрусу і цунамі.

В Індонезії на цей час підтвердили загибель 844 людей унаслідок землетрусу з магнітудою 7,5 і цунамі з висотою хвилі в окремих місцях до шести метрів, що сталися 26 вересня. Влада країни не виключає, що кількість загиблих може зрости після того, як рятувальники дістаються віддалених регіонів острова.

Майже всі виявлені на цей час жертви, за винятком 23 людей, загинули в місті Палу з населенням у понад 380 тисяч осіб на острові Сулавесі, розташованому в глибині довгої вузької бухти. Домівки в місті втратили близько 50 тисяч людей. 1 жовтня там ховають 545 загиблих у масовій могилі.

Рятувальники продовжують розбирати руїни зруйнованих будівель у пошуках тих, хто міг вижити, і тіл інших загиблих. Увечері 1 жовтня з-під одного зі зруйнованих будинків дістали живим одного чоловіка.

Відразу після удару стихії практично не було зв’язку з кількома регіонами неподалік Палу з багатосоттисячним населенням, що розташовані біля епіцентру землетрусу.

Напередодні влада Індонезії звернулася по міжнародну допомогу для подолання наслідків стихії.