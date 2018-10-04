Україна планує надати Індонезії гуманітарну допомогу після землетрусу й цунамі

Президент України Петро Порошенко звернувся до Кабінету міністрів України з проханням негайно організувати гуманітарну допомогу для Індонезії, яка постраждала від цунамі та землетрусу, повідомила прес-служба Адміністрації президента.

«Українська допомога продуктами харчування, ліками може врятувати життя. Це позиція справжнього друга і партнера», – сказав Порошенко.

Він наголосив, що Індонезія завжди голосувала за підтримку українських резолюцій в ООН.

Землетрус магнітудою 7,5 стався 28 вересня поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі.

За даними Червоного Хреста, від стихії постраждали загалом понад 1,6 мільйона людей. Станом на 3 жовтня кількість загиблих перевищила 1400.