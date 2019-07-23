Зеленський: чекаю на нашу першу зустріч із Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський привітав Боріса Джонсона, який обраний лідером Консервативної партії Великої Британії та стане прем’єр-міністром своєї країни.

«Я бажаю йому успіху на новій посаді. Очікую на нашу першу зустріч і продовжую залишатися рішучим для зміцнення відносин України та Великої Британії», – написав Зеленський у Twitter.

Одразу після перемоги на виборах лідера Консервативної партії Джонсон виступив зі стислою промовою, у якій висловив налаштованість на вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу до 31 жовтня.

Джонсон неодноразово наголошував на його симпатіях до України, підтримуючи протидію Києва російській агресії та вітаючи поступ України на шляху здійснення реформ. Новий лідер Консервативної партії заявляв на всіх рівнях, що Крим – це Україна, надто коли обіймав посаду міністра закордонних справ та неодноразово відвідував Київ.