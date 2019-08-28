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28 Серпень 2019, Київ 18:52
Новини | Міжнародні

Brexit: Королева Єлизавета ІІ схвалила призупинення роботи парламенту

Єлизавета ІІ схвалила запит Джонсона

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Королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила запит прем’єр-міністра Боріса Джонсона щодо призупинення роботи парламенту перед виходом країни з Європейського Союзу.

Засідання парламенту, який зараз знаходиться на канікулах, призупинять з 9-12 вересня до 14 жовтня, мовиться у заяві монарха.

Як зазначає SkyNews, таким чином Джонсон обмежить можливість парламенту заблокувати вихід Сполученого королівства з ЄС без угоди.

Brexit: В Лондоні вимагали нового референдуму – відео
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Brexit: В Лондоні вимагали нового референдуму – відео

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За більш ніж два місяці до Brexit, члени парламенту прагнуть перешкодити Джонсону вивести Великобританію з ЄС без будь-якої згоди. Близько 160 законодавців підписали зобов’язання «зробити все необхідне», щоб не дати Джонсону обійти парламент.

«Закриття парламенту було б образою демократичного процесу і прав парламентаріїв як народних обранців», – прокоментував прохання Джонсона до королеви спікер Палати громад Джон Беркоу.

Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть без договору.

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