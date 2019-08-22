Макрон – Джонсону: часу на перегляд угоди щодо «Брекзиту» не залишилося

Президент Франції Емманюель Макрон заявляє, що часу на перегляд угоди щодо «Брекзиту» не залишилося. Таку заяву він зробив на офіційній зустрічі з британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

При цьому Макрон наголосив, що чекати до 31 жовтня, коли Велика Британія планує вихід з Євросоюзу, і не намагатися знайти рішення «ніхто не збирається».

Читайте також: США обіцяють британському уряду Джонсона підтримку «Брекзиту»

Макрон, який визнав, що у нього репутація «найскладнішого в команді» у ставленні до «Брекзиту», відкинув заклики Джонсона відмовитися від ключової домовленості по Ірландії, укладеної між ЄС і колишнім британським прем’єр-міністром Терезою Мей.

Раніше Джонсон пообіцяв скорегувати проект угоди про вихід країни з Євросоюзу і виключити з нього механізм «бекстопу», який передбачає відсутність прикордонного і митного контролю на кордоні між Ірландією (учасницею ЄС) і британської Північною Ірландією. Домовитися про внесення змін до тексту угоди так і не вдалося.

21 серпня Джонсон обговорив умови «Брекзиту» із канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Вона припустила, що Велика Британія і Євросоюз зможуть протягом 30 днів знайти вирішення питання.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей залишила посаду після невдалих спроб домовитися з парламентом про умови виходу Британії з Євросоюзу.

Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть без договору. Він пообіцяв здійснити «Брекзит» без угоди, якщо Брюссель не погодиться з головною вимогою Лондона і не виключить з неї положення про так званий «бекстоп».