Велика Британія: десятки тисяч людей протестують проти призупинення роботи парламенту

Десятки тисяч мітингарів вийшли на вулиці по всій Великій Британії, щоб висловити протест проти рішення прем’єр-міністра Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту за кілька тижнів до того, як країна повинна вийти з Європейського Союзу.

Протестувальники зі свистками та барабанами зібралися біля резиденції прем’єр-міністра на Даунінг-Стріт у Лондоні 31 серпня. Деякі з них скандували «Ганьба вам, Борісе Джонсон!».

Демонстрації пройшли також в інших містах, в тому числі в Манчестері, Ньюкаслі, Брістолі та Белфасті під гаслом «Stop the Coup» («Зупиніть державний переворот»).

Заклик до протесту оприлюднила політична група «Інша Європа можлива», яка виступає проти Брекзиту – виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу.

28 серпня королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила запит прем’єр-міністра Боріса Джонсона щодо призупинення роботи парламенту з 9-12 вересня до 14 жовтня. Це суттєво обмежить час, який законодавці матимуть на обговорення умов для виходу з ЄС.

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Лідери опозиції назвали рішення Джонсона навмисною спробою завадити парламентарям заблокувати вихід Об’єднаного королівства з європейського блоку без угоду. Глава уряду відкидає звинувачення.

За більш ніж два місяці до Brexit, члени парламенту прагнуть перешкодити Джонсону вивести Великобританію з ЄС без будь-якої згоди. Близько 160 законодавців підписали зобов’язання «зробити все необхідне», щоб не дати Джонсону обійти парламент.

Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть без договору.