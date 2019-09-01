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01 Вересень 2019, Київ 11:34
Новини | Міжнародні

Велика Британія: десятки тисяч людей протестують проти призупинення роботи парламенту

Демонстрації під гаслом «Stop the Coup» («Зупиніть державний переворот») пройшли в Лондоні та інших британських містах

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Десятки тисяч мітингарів вийшли на вулиці по всій Великій Британії, щоб висловити протест проти рішення прем’єр-міністра Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту за кілька тижнів до того, як країна повинна вийти з Європейського Союзу.

Протестувальники зі свистками та барабанами зібралися біля резиденції прем’єр-міністра на Даунінг-Стріт у Лондоні 31 серпня. Деякі з них скандували «Ганьба вам, Борісе Джонсон!».

Учасниця акції протесту проти Брекзиту біля будівлі парламенту Великої Британії, Лондон, 28 серпня 2019 року
Учасниця акції протесту проти Брекзиту біля будівлі парламенту Великої Британії, Лондон, 28 серпня 2019 року

Демонстрації пройшли також в інших містах, в тому числі в Манчестері, Ньюкаслі, Брістолі та Белфасті під гаслом «Stop the Coup» («Зупиніть державний переворот»).

Заклик до протесту оприлюднила політична група «Інша Європа можлива», яка виступає проти Брекзиту – виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу.

28 серпня королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила запит прем’єр-міністра Боріса Джонсона щодо призупинення роботи парламенту з 9-12 вересня до 14 жовтня. Це суттєво обмежить час, який законодавці матимуть на обговорення умов для виходу з ЄС.

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Лідери опозиції назвали рішення Джонсона навмисною спробою завадити парламентарям заблокувати вихід Об’єднаного королівства з європейського блоку без угоду. Глава уряду відкидає звинувачення.

За більш ніж два місяці до Brexit, члени парламенту прагнуть перешкодити Джонсону вивести Великобританію з ЄС без будь-якої згоди. Близько 160 законодавців підписали зобов’язання «зробити все необхідне», щоб не дати Джонсону обійти парламент.

Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть без договору.

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