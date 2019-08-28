Британія: прем’єр просить королеву призупинити роботу парламенту перед процесом «Брекзиту»

Прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон попросив королеву Єлизавету призупинити роботу парламенту, що різко скоротило б час, який витрачається законодавцями на обговорення питання щодо виходу країни з Європейського Союзу.

«Сьогодні вранці я звернувся до Її Величності королеви з проханням припинити нинішню парламентську сесію на другому тижні засідань у вересні, а потім почати другу сесію парламенту з виступу королеви у понеділок, 14 жовтня», – йдеться у листі Джонсона, скерованого законодавцям.

У канцелярії королеви поки не коментували прохання Боріса Джонсона.

Британський парламент має повернутися з канікул 3 вересня, але початок нової осінньої сесії зазвичай починається на початку жовтня – з виступу королеви, який готується урядом і визначає законодавчий порядок денний на майбутній рік.

За більш ніж два місяці до Brexit, члени парламенту прагнуть перешкодити Джонсону вивести Великобританію з ЄС без будь-якої згоди. Близько 160 законодавців підписали зобов’язання «зробити все необхідне», щоб не дати Джонсону обійти парламент.

«Закриття парламенту було б образою демократичного процесу і прав парламентаріїв як народних обранців», – прокоментував прохання Джонсона до королеви спікер Палати громад Джон Беркоу.

Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть без договору.