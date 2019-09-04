Джонсон закликав до дострокових виборів, якщо парламент проголосує за перенесення «Брекзиту»

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляє, що дострокові вибори залишаться єдиним способом врегулювати ситуацію довкола виходу Британії з Євросоюзу, якщо парламент підтримає законопроект, у якому прем’єра хочуть змусити перенести «Брекзит» на 31 січня 2020 року.

Джонсон сказав про це 3 вересня після того, як його уряд зазнав поразки при голосуванні в Палаті громад щодо питання про «Брекзит». Хоча голосування було процедурним, воно стало свідченням того, що прем’єр не може спиратися на підтримку більшості депутатів виходу з ЄС 31 жовтня без угоди з Євросоюзом.

Підсумки голосування дозволять депутатам 4 вересня обговорити законопроєкт, внесений не тільки опозиційними політиками, а й низкою опонентів Джонсона з числа консерваторів. Він передбачає заборону на вихід Британії з ЄС 31 жовтня, якщо до цього моменту парламент не схвалить угоду про «Брекзит». Джонсон ж раніше обіцяв, що Британія вийде з ЄС до 31 жовтня в будь-якому випадку.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін сказав, що його партія підтримає розпуск парламенту тільки після того, як законопроєкт, що забороняє «Брекзит» без угоди, вступить в силу.

Також 3 вересня кабінет Джонсона формально втратив більшість у Палаті громад британського парламенту. Один із депутатів під час виступу прем’єра в парламенті пересів від правлячих консерваторів до опозиційних ліберальних демократів. Таким чином, у консерваторів у парламенті стало на один голос менше, ніж у опозиції.

Джонсон заявляє, що хоче до 31 жовтня укласти з ЄС нову угоду про вихід Британії з Євросоюзу, і звинувачує опонентів у підриві своїх зусиль.

Ті, в свою чергу, стверджують, що справжня мета Джонсона – «Брекзит» за всяку ціну, хай навіть і зовсім без договору.