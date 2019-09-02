Джонсон застеріг парламент від затримки Брекзиту: «я не хочу виборів, і ви не хочете»

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив перед своєю резиденцією на Даунінг-стріт, де зібрався натовп протестувальників, незадоволених Брекзитом та призупиненням роботи парламенту.

Під вигуки натовпу «Зупиніть державний переворот» Джонсон заявив, що «підбадьорений» прогресом своєї країни у підготовці до виходу зі складу Євросоюзу.

Він також висловив надію на те, що Лондон все ж зможе укласти угоду щодо умов свого виходу з блоку.

«Ймовірність укладення угоди зростає з трьох причин: вони (керівництво Євросоюзу – ред.) бачать, що ми хочемо угоди, бачать, що маємо чітке бачення своїх відносин із Євросоюзом у майбутньому (що, ймовірно, було не завжди), і вони бачать, що ми твердо стоїмо на своїй позиції: готуватися до виходу, хай там що», – заявив Джонсон.

Однак він згадав про намір противників Брекзиту в парламенті 3 вересня внести законопроєкт , який блокуватиме вихід Об’єднаного королівства з ЄС без угоди. На думку прем’єр-міністра, така ініціатива унеможливить переговори з Брюсселем.

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«Єдина річ, яка може завадити нам у цих переговорах – це якщо в Брюсселі подумають, що депутати (британського парламенту – ред.) знайдуть якийсь спосіб скасувати референдум або що завтра вони на чолі з Джеремі Корбіном (лідером лейбористів – ред.) проголосують за чергову безглузду зтримку. Я не думаю, що вони це зроблять, сподіваюся, що не зроблять. Але якщо це станеться, вони просто висмикнуть землю з-під ніг Великої Британії і зроблять подальші перемови абсолютно неможливими», – сказав голова уряду.

Він висловив впевненість, що парламент не підтримає пропозицію противників Брекзиту, і натякнув, що в іншому випадку на країну можуть чекати дочасні вибори.

«Давайте дозволимо нашим переговорникам працювати без Дамоклова меча над їхніми шиями і без виборів. Я не хочу виборів, і ви не хочете», – сказав він.

Джонсон вкотре повторив свій намір вивести Велику Британію зі складу Євросоюзу до 31 жовтня, з угодою чи без неї.