Палата громад у першому читанні схвалила законопроект, який забороняє Джонсону виходити з ЄС без угоди

Палата громад британського парламенту 4 вересня більшістю в 29 голосів схвалила законопроект, покликаний не допустити виходу країни з Євросоюзу 31 жовтня без угоди.

Документ підтримала переважна більшість депутатів від опозиції, а також більше 20 депутатів, яких напередодні виключили з фракції Консервативної партії – після того, як вони підтримали розгляд законопроекту всупереч позиції прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Законопроект передбачає, що якщо до 19 жовтня Британія не укладе з ЄС угоду про Brexit, прем’єр буде зобов’язаний попросити Євросоюз про чергове перенесення його дати – з 31 жовтня на 31 січня 2020 року.

Борис Джонсон вже раніше заявив, що ця умова для нього є неприйнятною. Він вніс на розгляд парламенту пропозицію провести 15 жовтня дострокові вибори, щоб питання про Brexit вирішував їх переможець. Однак лейбористи, згодою яких необхідно заручитися для розпуску парламенту, заявляють, що проголосують за дострокові вибори тільки після того, як законопроект про перенесення дати Brexit набере чинності. Для цього він ще повинен бути схвалений Палатою громад у третьому читанні, а також отримати схвалення Палати лордів та згоду королеви.

Джонсон заявляє, що хоче до 31 жовтня укласти з ЄС нову угоду про вихід Британії з Євросоюзу, і звинувачує опонентів у підриві своїх зусиль.

Ті, в свою чергу, стверджують, що справжня мета Джонсона – «Брекзит» за всяку ціну, хай навіть і зовсім без договору.