Онука Черчилля виключили з фракції Консервативної партії Британії через незгоду з Джонсоном

Депутатів Консервативної партії Британії, які проголосували за зміну порядку денного парламенту всупереч заклику їх лідера і прем’єра Сполученого королівства Бориса Джонснона, виключили з фракції торі – вони не зможуть представляти партію на наступних виборах. Про це повідомили у канцелярії прем’єр-міністра, зазначає ВВС.

Серед членів парламенту, яких виключили з партії, Ніколас Сомс – онук експрем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Він був членом парламенту останні 36 років, у 2014 році королева Єлизавета II посвятила його в рицарі

«Я буду голосувати проти уряду з дуже важким серцем», – зазначив Сомс перед голосуванням.

Всього за можливість розгляду законопроекту про відстрочку Brexit вчора проголосував 21 депутат від Консервативної партії. Серед них, крім онука Черчилля, ветеран британського парламенту Кен Кларк, а також Філіп Хеммонд, колишній міністр закордонних справ, оборони і транспорту, який також займав пост міністра фінансів у кабінеті Терези Мей.

Уряд Джонсона 3 вересня зазнав поразки при голосуванні в Палаті громад щодо питання про «Брекзит». Хоча голосування було процедурним, воно стало свідченням того, що прем’єр не може спиратися на підтримку більшості депутатів виходу з ЄС 31 жовтня без угоди з Євросоюзом.

Джонсон заявляє, що хоче до 31 жовтня укласти з ЄС нову угоду про вихід Британії з Євросоюзу, і звинувачує опонентів у підриві своїх зусиль.

Ті, в свою чергу, стверджують, що справжня мета Джонсона – «Брекзит» за всяку ціну, хай навіть і зовсім без договору.