Полозов: до України летять 35 українців, Путін помилував 11 з них

Президент Росії Володимир Путін помилував 11 українських громадян, повідомив координатор групи захисту українських військовополонених моряків Микола Полозов під час спілкування з журналістами біля аеропорту «Бориспіль».

За його словами, до України вилетіли з Москви 35 раніше ув’язнених громадян.

«За тими даними, що я отримав, 35 людей (летить до України – ред.). Стосовно 11 Путін виніс укази про помилування, 24 моряки звільнені під особисте зобов’язання Денісової», – сказав Полозов.

Він назвав «локомотивом» звільнення українських громадян справу військовополонених моряків – «той факт, що Росія не змогла проігнорувати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права й, фактично не бажаючи озвучувати публічно обставини того, що Росія звільняє моряків лише за рішенням трибуналу, російська влада артикулює це як певний обмін».

«Якби не було справи моряків, якби ми не змогли досягти цього рішення трибуналу, я не впевнений, що повернення українських політв’язнів відбулося б у настільки короткі терміни», – зазначив Полозов.

Зранку 7 вересня Полозов повідомив, що процес звільнення моряків «пішов».

За даними російського правозахисника Марка Фейгіна, Росія видає Києву 35 українців. Серед них – 24 військовополонені українські моряки, режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, засуджений у справі «кримських диверсантів» Євген Панов, активіст Олександр Кольченко, засуджені нібито за участь у Першій чеченській війні українці Станіслав Клих та Микола Карюк, засуджені за тероризм 21-річний Павло Гриб та Олексій Сизонович, активіст Володимир Балух, 21-річний студент і блогер Артур Панов та кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

Україна може видати Росії низку підозрюваних у скоєнні злочинів. Серед них – підозрюваний у державній зраді керівник інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський та колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого вважають важливим свідком у розслідуванні справи збитого на Донбасі літака рейсу MH17.​