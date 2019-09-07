Полозов: Росія звільнила військовополонених моряків під особисте зобов’язання Денісової

Росія звільнила українських військовополонених моряків з-під варти під особисте зобов’язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, повідомив координатор групи захисту моряків Микола Полозов у коментарі Радіо Свобода.

«Що стосується військовополонених моряків, то сьогодні зранку вони покинули «Лефортово». Вони були вивезені під охороною в аеропорт «Внуково». Для Росії вони обвинувачувані в кримінальній справі. Процес їхнього звільнення був обумовлений задоволенням слідчими ФСБ клопотання Денісової про зміну запобіжного заходу з утримування під вартою на особисте зобов’язання», – розповів Полозов.

Адвокат нагадав, що Денісова подала відповідне клопотання в липні.

Він додав, що це формальна причина звільнення моряків, а реальна – «досягнення домовленостей під час політичних переговорів».

«Що стосується правових дій, то рішення ухвалюється послідовно. Зараз реалізується процедура їхнього звільнення. Що стосується реалізації рішень Міжнародного трибуналу, то воно складалося з двох частин – це звільнення 24 військових моряків і звільнення трьох кораблів. По кораблях поки інформації немає. Якщо Росія поверне і моряків, і кораблі, фактично рішення трибуналу буде виконане, навіть якщо російська влада не хоче це артикулювати», – зазначив Полозов.

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 українських військовополонених моряків, захоплених поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Втім, адвокат не думає, що затримання виконання рішення суду матиме серйозні наслідки.

Зранку 7 вересня координатор групи захисту українських військовополонених моряків Микола Полозов повідомив, що процес звільнення моряків «пішов».

За даними російського правозахисника Марка Фейгіна, Росія видає Києву 35 українців. Серед них – 24 військовополонені українські моряки, режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, засуджений у справі «кримських диверсантів» Євген Панов, активіст Олександр Кольченко, засуджені нібито за участь у Першій чеченській війні українці Станіслав Клих та Микола Карюк, засуджені за тероризм 21-річний Павло Гриб та Олексій Сизонович, активіст Володимир Балух, 21-річний студент і блогер Артур Панов та кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

Україна може видати Росії низку підозрюваних у скоєнні злочинів. Серед них – підозрюваний у державній зраді керівник інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський та колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого вважають важливим свідком у розслідуванні справи збитого на Донбасі літака рейсу MH17.​