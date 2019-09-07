Обмін між Україною і Росією: російський урядовий літак вилетів із «Борисполя»

Російський урядовий літак, ймовірно, з громадянами Росії і України, яких Київ передає Москві у рамках обміну, вилетів з аеропорту «Бориспіль».

Водночас заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, перебуваючи в московському аеропорту «Внуково», написав у фейсбуці: «Зустрічайте».

Звідти мав вилеліти борт із громадянами України, яких утримувала Росія.

В аеропорту «Бориспіль» перебувають численні журналісти, туди ж привезли родичів звільнених українців.

За попередніми даними, Росія віддає Україні 35 українців у межах обміну утримуваними особами. Про це, зокрема, повідомив у Twitter Марк Фейгін, громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

За його словами, до України мають вирушити 24 військовополонені українські моряки, режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, засуджений у справі «кримських диверсантів» Євген Панов, активіст Олександр Кольченко, засуджені нібито за участь у Першій чеченській війні українці Станіслав Клих та Микола Карюк, засуджені за тероризм 21-річний Павло Гриб та Олексій Сизонович, активіст Володимир Балух, 21-річний студент і блогер Артур Панов та кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

Влада України і Росії число обмінюваних осіб поки що офіційно не повідомляє.

Зранку 7 вересня координатор групи захисту українських військовополонених моряків Микола Полозов повідомив, що процес звільнення моряків «пішов».

Останніми тижнями засоби масової інформації анонсували обмін громадянами за формулами «33 на 33» або «35 на 35».

Україна може видати Росії низку підозрюваних у скоєнні злочинів. Серед них – підозрюваний у державній зраді керівник інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський та колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого вважають важливим свідком у розслідуванні справи збитого на Донбасі літака рейсу MH17.