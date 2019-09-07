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07 Вересень 2019, Київ 12:49
Новини | Політика

Обмін між Україною і Росією: російський урядовий літак вилетів із «Борисполя»

Російський літак летить із «Борисполя»

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Російський урядовий літак, ймовірно, з громадянами Росії і України, яких Київ передає Москві у рамках обміну, вилетів з аеропорту «Бориспіль».

Водночас заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, перебуваючи в московському аеропорту «Внуково», написав у фейсбуці: «Зустрічайте».

Звідти мав вилеліти борт із громадянами України, яких утримувала Росія.

В аеропорту «Бориспіль» перебувають численні журналісти, туди ж привезли родичів звільнених українців.

За попередніми даними, Росія віддає Україні 35 українців у межах обміну утримуваними особами. Про це, зокрема, повідомив у Twitter Марк Фейгін, громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

За його словами, до України мають вирушити 24 військовополонені українські моряки, режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, засуджений у справі «кримських диверсантів» Євген Панов, активіст Олександр Кольченко, засуджені нібито за участь у Першій чеченській війні українці Станіслав Клих та Микола Карюк, засуджені за тероризм 21-річний Павло Гриб та Олексій Сизонович, активіст Володимир Балух, 21-річний студент і блогер Артур Панов та кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

/**/ /**/ /**/ Визволення незаконно утримуваних Росією військовополонених моряків та політв'язнів
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Влада України і Росії число обмінюваних осіб поки що офіційно не повідомляє.

Зранку 7 вересня координатор групи захисту українських військовополонених моряків Микола Полозов повідомив, що процес звільнення моряків «пішов».

Із московського СІЗО виїжджають автобуси – відео
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Із московського СІЗО виїжджають автобуси – відео

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Останніми тижнями засоби масової інформації анонсували обмін громадянами за формулами «33 на 33» або «35 на 35».

Україна може видати Росії низку підозрюваних у скоєнні злочинів. Серед них – підозрюваний у державній зраді керівник інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський та колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого вважають важливим свідком у розслідуванні справи збитого на Донбасі літака рейсу MH17.

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