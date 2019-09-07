Фейгін: за моїми даними, Росія обмінює 35 українців

Росія віддає Україні 35 українців у межах обміну утримуваними особами, повідомив у Twitter Марк Фейгін, громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

За його словами, до України мають вирушити 24 військовополонені українські моряки, режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, засуджений у справі «кримських диверсантів» Євген Панов, активіст Олександр Кольченко, засуджені нібито за участь у Першій чеченській війні українці Станіслав Клих та Микола Карюк, засуджені за тероризм 21-річний Павло Гриб та Олексій Сизонович, активіст Володимир Балух, 21-річний студент і блогер Артур Панов та кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

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