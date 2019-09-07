Російський урядовий літак прибуває з Москви до Києва

Російський урядовий літак «Ту-204-300» під номером RSD092 прибуває з Москви до Києва, свідчать дані на сайті Flightradar. Цим літаком користується російський спеціальний льотний загін «Росія» – підприємство, яке перевозить російських посадовців.

Літак вилетів із російського аеропорту «Внуково» о 9:20. Станом на 10:30 він сідає в аеропорту «Бориспіль».

Пряме авіасполучення між Україною та Росією заборонене з 2015 року. Російський урядовий літак прилетів на тлі повідомлень про обмін утримуваними особами між Києвом та Москвою.