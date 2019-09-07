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07 Вересень 2019, Київ 11:23
Новини | Події

Російський урядовий літак прибуває з Москви до Києва

Літак RSD092, зазвичай, перевозить російських посадовців

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Російський урядовий літак «Ту-204-300» під номером RSD092 прибуває з Москви до Києва, свідчать дані на сайті Flightradar. Цим літаком користується російський спеціальний льотний загін «Росія» – підприємство, яке перевозить російських посадовців.

Літак вилетів із російського аеропорту «Внуково» о 9:20. Станом на 10:30 він сідає в аеропорту «Бориспіль».

Пряме авіасполучення між Україною та Росією заборонене з 2015 року. Російський урядовий літак прилетів на тлі повідомлень про обмін утримуваними особами між Києвом та Москвою.

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