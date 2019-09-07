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07 Вересень 2019, Київ 09:44
Новини | Політика

Обмін між Україною і Росією: з московського СІЗО виїхали автобуси – ЗМІ

Офіційно цю інформацію наразі не підтверджують ані представники російської влади, ані української

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Вранці 7 вересня з російського СІЗО «Лефортово» виїхали пасажирські автобуси у супроводі автомобілів ФСБ і ДПС Росії, повідомляють українські і російські ЗМІ з посиланням на дані своїх кореспондентів на місці події.

Як повідомляє російське інформагентство «Інтерфакс», автобусів три, натомість Hromadske.UA пише про два автобуси.

За повідомленням ЗМІ, автобуси їдуть у московський аеропорт «Внуково», звідки, ймовірно, очікується відправлення утримуваних в Росії громадян України до Києва.

Офіційно цю інформацію наразі не підтверджують ані представники російської влади, ані української.

/**/ /**/ /**/ Бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах (ліворуч) під час засідання Київського апеляційного суду, який звільнив його з-під арешту під особисте зобов'язання. Київ, 5 вересня 2019
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«Великий обмін»: кого Україна віддасть Росії

Великий обмін утримуваними особами між Україною та Росією, про високу ймовірність якого повідомляли засоби інформації, наприкінці серпня не відбувся. 30 серпня джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили, що цей обмін відкладається до наступного тижня.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

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