Обмін між Україною і Росією: з московського СІЗО виїхали автобуси – ЗМІ

Вранці 7 вересня з російського СІЗО «Лефортово» виїхали пасажирські автобуси у супроводі автомобілів ФСБ і ДПС Росії, повідомляють українські і російські ЗМІ з посиланням на дані своїх кореспондентів на місці події.

Як повідомляє російське інформагентство «Інтерфакс», автобусів три, натомість Hromadske.UA пише про два автобуси.

За повідомленням ЗМІ, автобуси їдуть у московський аеропорт «Внуково», звідки, ймовірно, очікується відправлення утримуваних в Росії громадян України до Києва.

Офіційно цю інформацію наразі не підтверджують ані представники російської влади, ані української.

Великий обмін утримуваними особами між Україною та Росією, про високу ймовірність якого повідомляли засоби інформації, наприкінці серпня не відбувся. 30 серпня джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили, що цей обмін відкладається до наступного тижня.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.