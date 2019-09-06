Українські лідери мають знайти шлях – представник США про обмін із Росією

Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив 6 вересня, що українські лідери мають знайти шлях повернути ув’язнених, хоч іноді це означає важкі компроміси. Про це повідомляє Голос Америки.

«Думаю, що дуже важко, як у цьому вже переконалися українські лідери, вести переговори з росіянами. Україна перебуває у війні з росіянами на території України. В результаті російської агресії 13 тисяч українських громадян були вбиті, більше 100 українських та кримськотатарських політичних в’язнів утримуються Росією», – сказав він.

Кент зазначив, що США залишаються відданими українській владі, яка намагається принести мир на Донбас і вдається до всіх необхідних кроків, щоб українці, які несправедливо утримуються в РФ, повернулися додому.

Адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін 6 вересня заявив, що президент України Володимир Зеленський уже підписав рішення про помилування російських громадян для здійснення обміну на утримуваних у Росії українських громадян, а сам обмін можливий 7 вересня.

Великий обмін утримуваними особами між Україною та Росією, про високу ймовірність якого повідомляли засоби інформації, наприкінці серпня не відбувся. 30 серпня джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили, що цей обмін відкладається до наступного тижня.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.