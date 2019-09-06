(Друкуємо мовою оригіналу)

Потенциальный свидетель в деле MH17 Владимир Цемах, зенитчик группировки «ДНР», которого в июне вывезли из ОРДЛО спецслужбы Украины. Он до сих пор находится в Украине. В то же время, основатель расследовательской группы Bellingcat» Элиот Хиггинс сообщил, что Владимира Цемаха хочет получить Россия в обмен на украинских политзаключенных. 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха. Нидерланды, следственная группа по сбитому «Боингу» MH17 заинтересованы допросить Цемаха, пока он в Украине.

Как поступить в этой ситуации украинской власти? Чем важен Владимир Цемах? И можно ли получить и его свидетельство, и вернуть пленных? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил эксперт расследовательского сообщества Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

– Кирилл, чем важен этот свидетель Цемах? И если правда, что Путин хочет получить его в обмен на политзаключенных, то чего он боится?

– Вообще СМИ очень многое успели написать про Цемаха. Он был то водителем «Бука», то оператором. На самом деле, непосредственно к сбитию MH17 этот человек не имеет никакого отношения. Но это один из немногих живых людей в распоряжении следствия, которые видели сам «Бук», видели хотя бы одного человека из экипажа.



Думаю, многие помнят то нашумевшее интервью Цемаха, которое в 2016 году было снято, там Цемах рассказывал, что он прятал этот «Бук». При чем, слово «Бук» было запикано в интервью, поскольку оно было снято некими пророссийскими блогерами, и дальше он говорил: «Я этого пацана вытаскивал». Под «пацаном» может иметься в виду один из членов экипажа «Бука». А как мы знаем из переговоров другого обвиняемого по делу MH17 Сергея Дубинского, этот экипаж «Бука» состоял из российских военных.

Из других переговоров мы знаем, что один из членов экипажа отбился от своей группы и его пришлось вытаскивать из блокпоста сепаратистов, на который он пришел. Возможно, Цемах общался с одним из членов экипажа российского «Бука», сбившего MH17.

Да, имеется огромный массив информации, собранной по открытым источникам, из интернета, по прослушкам, но человек, который непосредственно после операции все это видел, возможно, видел сам пуск ракеты. Потому что он говорил: «Я вам могу показать, где он стартовал».

– Следственная группа в Нидерландах анализировала остатки самолета и самой ракеты. Эти обломки есть у России? Что они сравнивали, когда анализировали, чей боеприпас?

– Следственная группа опубликовала часть информации, которую удалось получить из обломков ракеты, серийный заводские номера и так далее. И попросили поделиться информацией, которая есть. Следственная группа делится и с Россией информацией, пытаясь вывести их на какой-то контакт, сотрудничество, чего пока не получается.

Насколько подлинные эти документы я судить не берусь. Но здесь вспоминается история про грузинские «Буки». Это одна из моих любимых красивых версий, которой придерживается грузинский блогер Сухуми. Он вспоминает, что эти «Буки» были проданы непосредственно из того самого полка, где находилась ракета, по российской версии. Эти «Буки» в 2008 году были захвачены россиянами, они были проданы из Украины в Грузию. Это один из путей, как это ракета могла попасть на российский «Бук».

– Кирилл, почему так важно знать, кто именно был в экипаже? Ведь, как правило, вопрос MH17 ставится более политически, то есть когда будет обвинен Путин. В результатах расследования ни разу лично такое обвинение не звучало, упоминаются конкретные лица. Но ведь понятно, что если установка «Бук» принадлежала конкретному формированию, то приказы армии отдает главнокомандующий. Почему важные люди, которые нажимали на кнопку?

Никто не будет сажать на скамью подсудимых Владимира Путина

– Почему вы думаете, что обязательно будет обвинен Путин? Никто не будет сажать на скамью подсудимых Владимира Путина. Но как далеко пойдет следствие, действительно интересно. Есть генерал Ткачев, офицер «ГРУ» Олег Иванников. Мне кажется, если гадать, дело закончится максимум на них.

Но непосредственных исполнителей здесь определить тоже нужно. Нужно определить цепочку командования, кто из них причастен к этому событию, кто отдавал приказ перевезти установку «Бук» через границу.

Понятно, что Путин виноват в развязывании агрессивной войны против Украины и в приказе на переброску техники, но если говорить конкретно про переброску «Бука», то здесь речь идет о тех, кто организовывал эту операцию. А это высшее руководство боевиков на тот момент. Россияне Гиркин, Бородай, он пока (Бородай – ред.) не в числе обвиняемых, а с другой стороны, это непосредственные руководители этой операции с российской стороны.

Этих людей важно определить вплоть до солдат, которые принимали решение нанести удар по гражданскому самолету, будь то ошибочно или намерено, и нажимали на кнопку.

Именно этих людей в лицо видел Цемах, скорее всего. Он может их опознать. В социальных сетях есть фотографии всех этих людей. Есть круг подозреваемых из 50-100 человек, о которых говорили голландцы некоторое время назад, сейчас он сузился. И если показать Цемаху эти фотографии, он может их вспомнить.

Если Цемах будет обменен и если окажется, что он наговорил здесь лишнего, то ничего хорошего его в России не ждет

Другое дело, ему сейчас нет никакого резона разговаривать. Потому что в случае, если Цемах будет обменен, если окажется, что он наговорил здесь лишнего, то ничего хорошего его в России не ждет. В отличие от Сергея Дубинского, который возглавлял так называемое «ГРУ ДНР» и непосредственно отвечал за переброску «Бука», он припеваючи живет в России под Ростовом, как известно из его социальных сетей. Как раз потому что он молчит. Он является одним из четырех обвиняемых, которые определены на данный момент.

Слушатель: Цемах для России бесценный свидетель, они за него отдадут и сто пленных. Но если мы отдадим Цемаха это ведь не суд над путиным, это сдача национальных интересов Украины. Это тоже не равнозначный обмен. Не отдать ли его голландцам?

А что сделал сам Запад, чтобы украинские моряки, Сенцов, Сушенко и остальные пленные оказались на свободе?

– Да, это ослабляет позиции Украины в диалоге с Западом. Но с другой стороны, есть такой вопрос, а что сделал сам Запад, чтобы украинские моряки, Сенцов, Сушенко и остальные пленные оказались на свободе. Это вопрос не только к украинским властям, хотя они тоже должны сделать этот важный выбор, но и к политическому руководству Запада.

– Может ли сейчас украинская власть как-то выйти из ситуации так, чтобы не принимать решение между двумя вариантами – отдать важного свидетеля, либо вернуть украинских пленных, – а какой-то третий вариант, который не был бы критичен?

– Украина поставлена в достаточно безвыходное положение и здесь вопрос от политической воли украинского руководства и, в первую очередь, от политической воли Запада. На что они готовы пойти, чтобы оставить себе Цемаха, чтобы обеспечить освобождение украинских пленных.

Сейчас мало кто спрашивает мнение тех людей, для которых судьба Цемаха действительно важна. Это родственники погибших трагедии MH17.

– Принципиально ли важно, чтобы этот свидетель физически находился в Украине или в Нидерландах аж до самого суда? Или следователи могут его опросить, после чего его можно выдать?

– Я не знаток голландской правовой системы, однако стоит понимать, что для международного сообщества присутствие Цемаха или по видеосвязи, или непосредственно во плоти на суде было бы серьезным аргументом.

– Появление Цемаха на подконтрольной территории было неожиданным для Кремля?

– Я думаю, Кремль даже не знал, кто это такой. Об участии Цемаха в операции не было известно никому. Он был одним из многочисленных мелких полевых командиров.

А когда появилась информация, что он этот «Бук» прятал, то наверное кто-то там переполошился. И возможно в какой-то момент была сыграна эта карта, это может быть попытка поссорить Украину с Западом. Новый президент готов на очень многое, чтобы освободить тех заключенных, которых при Порошенко освободить не удалось. И если при этом удасться вбить клин между Украины и Западом, то это для Кремля очень замечательно.

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