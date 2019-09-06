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06 Вересень 2019, Київ 20:02
Новини | Суспільство

Фейгін: восьмеро українців у «Лефортово» перебувають у «заморозці», адвокатів до них не пускають

Марк Фейгін

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Адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін розповів в ефірі Радіо Свобода, що 3 вересня він намагався потрапити до свого підзахисного у СІЗО «Лефортово», але тільки «здав документи і прочекав весь день».

«Оці восьмеро (утримуваних Росією українців – ред.), які точно перебувають у «Лефортово», крім 24 моряків, вони перебувають у «заморозці», адвокати до них потрапити не можуть. І це абсолютно свідомо робить адміністрація Федеральної служби виконання покарань, можливо, для того, щоб не відбувалося витіку інформації. Ми допускаємо, що найближчим часом, про що сам Путін вчора сказав, обмін може відбутися. Але коли це станеться, завтра чи у якийсь інший день, я сказати не можу, у мене такої інформації немає», – зауважив правник.

/**/ /**/ /**/ Путін додав, що обмін стане «хорошим кроком до нормалізації відносин» між Росією й Україною
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Наприкінці серпня у слідчому ізоляторі «Лефортово» в столиці Росії Москві підтвердили, що в них перебуває п’ятеро засуджених українців. Мова йде про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та Станіслава Клиха.

Також російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва заявляла, що у неї приймали передачу в це СІЗО, окрім згаданих людей, ще Павлові Грибу.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

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