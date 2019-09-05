На відкритті «Донбас медіафоруму 2019» аплодували полоненим Асєєву і Галазюку

На відкритті «Донбас медіафоруму 2019» журналістів і нову владу закликали далі докладати зусиль для звільнення полонених журналістів Станіслава Асєєва й Олега Галазюка, яких утримують російські гібридні сили в тюрмах Донецька.

За словами голови правління громадської організації «Донецький інститут інформації» Олексія Мацуки, донесення інформації з ОРДЛО було і є викликом, оскільки працювати через переслідування там практично неможливо.

«Станіслав Асєєв та Олег Галазюк зараз платять своєю свободою за можливість вільно висловлюватися у тих районах, де немає українського уряду. Розкриття реальних фактів з окупації сьогодні є справжнім героїзмом. Ми не припиняємо ні на день наші зусилля зі звільнення наших донецьких та луганських колег і друзів із тюрем і полону «ЛДНР», – зазначив Мацука.

Журналісти аплодували ув’язненим.

З серпня 2017 року полоні угруповання «ДНР» перебуває донецький блогер, автор колонок для Радіо Свобода Олег Галазюк. Колеги тривалий час не відкривали його особистість: була надія, що так переговори про обмін йтимуть ефективніше. Але повернути Олега Галазюка на підконтрольну Україні територію досі не вдалося, до нього не допускають представників міжнародних організацій.

Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

17 серпня 2018 року телеканал «Россия 24» показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Це було вперше, коли бойовики показали Асєєва від моменту затримання. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода вважає дуже сумнівним «зізнання» Асєєва в шпигунстві і вимагає його звільнення.