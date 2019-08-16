Президент Радіо Свобода згадав про переслідуваних журналістів у 65-річчя української служби

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай привітав Українську службу Радіо Свобода із 65-річчям і згадав при цьому про журналістів, утримуваних бойовиками угруповання «ДНР», Станіслава Асєєва і Олега Галазюка, а також засудженого в анексованому Криму автора проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколу Семену.

«Цього дня, як завжди, ми згадуємо наших колег Станіслава Асєєва, Олега Галазюка і Миколу Семену, і ми продовжуємо виступати за звільнення Асєєва й Галазюка та скасування обмежень проти Семени. Їхні випадки – це три приклади того, як Україна залишається на передовій свободи», – заявив Джеймі Флай.

За його словами, місія Радіо Свобода сьогодні є «важливішою ніж будь-коли».

«Радіо Свобода продовжить забезпечувати для населення України точне і збалансоване висвітлення місцевих, регіональних і національних новин і подій; слугуючи голосом вільного українського народу в анексованому Росією Криму й на охопленому війною Донбасі; та сприяти більшій підзвітності громадськості через програму розслідувань. Радіо Свобода … надалі залишатиметься захисником правди і незалежної журналістики для народу України на довгі роки», – йдеться в заяві.

З серпня 2017 року полоні угруповання «ДНР» перебуває донецький блогер, автор колонок для Радіо Свобода Олег Галазюк. Колеги тривалий час не відкривали його особистість: була надія, що так переговори про обмін йтимуть ефективніше. Але повернути Олега Галазюка на підконтрольну Україні територію досі не вдалося, до нього не допускають представників міжнародних організацій.

Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

17 серпня 2018 року телеканал «Россия 24» показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Це було вперше, коли бойовики показали Асєєва від моменту затримання. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода вважає дуже сумнівним «зізнання» Асєєва в шпигунстві і вимагає його звільнення.

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Захист Семени подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».