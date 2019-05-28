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С августа 2017 года в плену группировки «ДНР» находится донецкий блогер, автор колонок для Радио Свобода Олег Галазюк. Kоллеги длительное время не открывали его личность: была надежда, что так переговоры об обмене будут идти эффективнее. Но вернуть Олега Галазюка на подконтрольную Украине территорию до сих пор не удалось, к нему не допускают представителей международных организаций.

Мирослав Тямущий: под этим псевдо вышли десятки рассказов о жизни маленького городка Тореза в Донецкой области, оказавшегося в 2014-м под контролем российских гибридных сил. Детские праздники, отсутствие бензина, школы, торговля, почта, шахты – словом, то, чем живут обычные люди, оставшиеся по другую сторону линии разграничения – вот то, о чем писал Олег Галазюк.

«Дети растут, а гибридная война тлеет, как хлам, сея вокруг смерть и нищету. Маленькие участники необъявленной войны замечают все вокруг на оккупированных Россией территориях: финансовые трудности родителей, неискренность некоторых воспитателей в детском саду, канонаду артиллерийских систем, от которой дрожат окна, и прикрытую пропагандистскими штампами ложь учителей», – так начинался один из текстов Олега Галазюка.

Он кандидат философских наук, до войны был преподавателем на Торезском факультете Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента.

«Первый материал, который вышел у нас в рубрике «Письма с оккупированного Донбасса», Олег Галазюк писал о дне, когда под Торезом сбили Боинг. Он описывал реакцию людей», – рассказывает журналист Радио Свобода Андрей Дихтяренко.

Он прошел пешком 20 километров, чтобы положить цветы от всех украинцев к месту падения Боинга

«Я помню его репортаж в годовщину падения малайзийского Боинга. Он даже не поехал, а пошел пешком 20 километров, чтобы положить цветы от всех украинцев. И сделал фото букета, перевязанного желто-синей лентой», – рассказывала ранее в интервью Громадському радіо Лина Кущ, первый секретарь Национального союза журналистов Украины.

Живя на неподконтрольной территории, Олег Галазюк не скрывал своей проукраинской позиции и дважды попадал в плен.

В 2015 году в Киеве Олег Галазюк заявил в интервью Громадському радіо, что его пытали: «Боевики взяли меня в плен, отвезли в Донецк, в подвал СБУ, там пытали. Сегодня мне опасно быть в городе, все знают мои настроения. Я жил каждый день в тревоге за свою жизнь».

Надеюсь, что когда-нибудь повешу флаг над исполкомом в Торезе

Выезжая из Тореза, Галазюк взял только самое главное. Говорил, единственное, чего и правда жаль, это книг, которые остались дома, и украинского флага, который весь в крови. Именно в этот флаг Олега завернули боевики, когда издевались над ним. Сам Галазюк рассказал Громадському радіо: «Флаг я не брал с собой, он дома, надеюсь, что когда-нибудь вернусь и повешу его над исполкомом в Торезе…»

Тем не менее, Олег Галазюк решил вернуться домой.

«Его уже освобождали. Первый раз он попал в плен в 2014 году. После этого он пытался остаться на подконтрольной Украине территории, поехать к своим родственникам, которые живут в Киевской области, но они повздорили, он был вынужден вернуться назад, в Торез. Он не мог смириться с тем, что его окружает, и хотел описывать все это, как он видит», – рассказывает Андрей Дихтяренко.

В августе 2017 года Олег Галазюк написал сообщение Андрею Дихтяренко, что собирается уехать в Мариуполь, и на это время их сотрудничество прекращается, но в декабре этого же года, во время последнего официального обмена пленными, один из освобожденных передал редактору Радио Свобода записку. Так и узнали, что Галазюк находится в плену. Тогда в полицию и СБУ были поданы заявления о пропаже человека. Вскоре на переговорах в Минске Галазюка включили в новые списки на обмен.

Несколько пленных подтвердили, что они видели Олега в СИЗО. Мы тут же его включили в списки

«О том, что Олега удерживают в Донецке в СИЗО, мы узнали во время освобождения наших пленных 27 декабря 2017 года, – говорит экс-представитель Украины в минской группе, народный депутат Ирина Геращенко. – Каждый раз после освобождения нашего пленного мы проводим беседы для того, чтобы по крупице собирать информацию про других пленных, которых прячут боевики и российская сторона, которая имеет полный контроль над оккупированными территориями. И несколько пленных подтвердили, что они видели Олега в СИЗО. Мы тут же его включили в списки. Но вопрос обмена был заблокирован со стороны России. Весь 18-й год и 5 месяцев 19-го года ни Россия, ни их марионетки ОРДЛО не дали ответы на наши запросы относительно содержания наших людей. И сегодня они нам отвечают, что удерживают только 27 людей».

К Галазюку так и не пустили никого из представителей международных организаций – Красного креста или Мониторинговой миссии ООН, рассказывает Лина Кущ из Национального союза журналистов Украины. Есть только информация, что Галазюк содержится в донецком СИЗО.

«Мы пытались по своим каналам узнать, что ему «инкриминуют». И по нашей информации, поводом стал конфликт с так называемой «администрацией» в городе Чистяково (Торез). В чем его сейчас обвиняют (боевики – ред.), почему его удерживают, намечается ли «судебный процесс» – нам сейчас неизвестно», – прокомментировала Лина Кущ.

Из-за проукраинской позиции Олег Галазюк пострадал еще до войны: он разрисовал центр города в 2013 году лозунгами против президента Виктора Януковича, за что был избит.

Кроме Радио Свобода, Олег Галазюк также сотрудничал с «Обозревателем».

За свободу коллеги борются украинские журналисты. Родственники Олега Галазюка дали согласие на публикацию его фамилии в мониторинговом отчете ООН по правам человека. Напомним, в плену у пророссийской группировки «ДНР» с мая/июня 2017 года находится также журналист Станислав Асеев (Васин).

Публикации Олега Галазюка (Мирослава Тямущего) доступны здесь.

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