(Друкуємо мовою оригіналу)

Легенду об «украинских ДРГ» на Донбассе запустили после ликвидации Беднова «Бетмена», поскольку начались возмущенные реакции со стороны бойцов и деморализация. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии заявил донецкий журналист и блогер Денис Казанский и добавил, что не верит в украинских «Робин Гудов», а склоняется к варианту зачистки боевиков со стороны России.

– В Донецке нашли очередного «террориста-диверсанта», который готовил там соответствующие акции. Крымская практика теперь и на Донбассе активно используется?

У каждого «полевого командира» есть своя «яма», где он держит того, кого он захочет держать

​Денис Казанский: Она использовалась там последние три года. Тоже ловили людей и обвиняли. Сейчас в плену сидит мой коллега Стас Асеев, он же Васин. Это – журналист. Он занимался тем, что писал, в том числе и для Радио Свобода, но его поймали и обвинили в том, что он собирал информацию, а значит «шпион». Теперь ему хотят дать 14 лет. А того человека, про которого вы говорите, с ним очень мутная история. Я посмотрел видео и разобрал. Во-первых, оно снято весной. На нем человек в куртке, в свитере, в кадр попадают молодые тюльпаны – то есть понятно, что это конец апреля. Во-вторых, человек на видео в ботинках без шнурков. Видимо его достали из «подвала» и снимали в этом постановочном сюжете. Не то что профессионал, но просто внимательный человек его поднимет на смех. По большому счету это просто беспредел. Самое печальное, что если по Крыму есть хоть какая-то статистика, то по Донбассу ничего нет – там черная дыра. У каждого «полевого командира» есть своя «яма», где он держит того, кого он захочет держать, и любой гражданин – абсолютно в бесправном положении.

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– И даже санкций из Москвы нет на такие действия?

– Я думаю, что по каждому конкретному человеку нет санкций из Москвы. Было ж масса случаев, что человек идет, разговаривает по телефону, его хватают на улице и обвиняют в том, что он «корректировщик», что в данный момент он «наводит» какой-то украинский миномет. После этого он попадает «на подвал». Кто-то вышел и об этом рассказал, а кто-то до сих пор сидит. Естественно, судьбой каждого человека люди в высоких кабинетах заморачиваться не будут.

– Денис, можно ли полностью исключить, что какие-то украинские «Робин Гуды» готовы совершить диверсии, ликвидировать определенных вожаков или это исключается?

Во-первых, существовал курс на зачистку вот этих «полевых командиров» со стороны России. Изначально, когда их убивали в 2014 году, даже никто не скрывал

– Мне это кажется просто маловероятным по ряду причин. Во-первых, существовал курс на зачистку вот этих «полевых командиров» со стороны России. Изначально, когда их убивали в 2014 году, даже никто не скрывал. Его неделю назад называли героем «Новороссии», а через неделю уже бандитом и мародёром.

– В случае Беднова «Бетмена» официально признали, что никакие это – не диверсанты, а это была «прокуратура» группировки «ЛНР».

– А до него еще ликвидировали несколько «казачьих» лидеров. Но после ликвидации Беднова начались возмущенные реакции со стороны бойцов, деморализация. Они сказали: мы воюем, а вы нам тут стреляете в спины. Поэтому начала появляться эта легенда об «украинских ДРГ». В последующем убили Ищенка, Мозгового, но они все гибли в глубоком тылу. Точно так было и з Дремовым, у которого также был открытый конфликт с Плотницким. Может быть, что вдруг появились украинские десантники, которые кого-то ликвидировали, но в целом мне кажется, что есть курс на ликвидацию махновщины, семикомандирщины, как это называл Бородай.



– Кстати мы забыли о «Мотороле».

– У него круглосуточно в подъезде стояла охрана, но за несколько дней до того, как его взорвали, охрана исчезла. Совпадение? Вряд ли. То же самое с «Гиви». В окно его кабинета фактически стреляли с территории «воинской части». Каким образом это могла сделать диверсионная группа и при этом уйти? Нужно понимать, что есть видимая часть этого айсберга, а есть много того, чего мы не знаем и не видим. Но я склоняюсь к варианту зачистки.

Проект «ДНР» и «ЛНР» предполагает постоянною поимку «диверсантов», поскольку образ врага нужно поддерживать

Сам проект «ДНР» и «ЛНР» предполагает постоянною поимку «диверсантов», поскольку образ врага нужно поддерживать. Поэтому они будут кого-то ловить. Сейчас этот выбор падает на журналистов, на людей, которые приезжают туда по глупости. Можно посоветовать только одно: не ездить туда, а тем, кто там находится, поскорее покинуть эту территорию.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)