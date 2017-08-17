Потрібно ж у ФСБ ордени отримувати – генерал СБУ про затримання українських «диверсантів»

Учасники програми «Ваша Свобода»: генерал-майор Василь Вовк, екс-керівник Головного слідчого управління СБУ; Юрій Карін, головний редактор проекту «Інформаційний спротив» (телефоном); Владислав Селезньов, речник Генштабу ЗСУ (телефоном).

Генштаб ЗСУ повідомляє про затримання ФСБ Росії за останній час 12 колишніх військовослужбовців ЗСУ. Їм висунуті обвинувачення щодо «шпигунства», «організації диверсій» тощо. Зокрема, 15 серпня ФСБ Росії повідомила, що затримала «агента» СБУ Геннадія Лимешка, коли він нібито намагався пошкодити лінію електропередач у районі Судака. Інше свіже повідомлення з Донецька від так званого «міністерства держбезпеки» угруповання «ДНР». Там йдеться про затримання «диверсійної групи», яку нібито очолював колишній військовослужбовець Сил спеціальних операцій Головного управління розвідки Міноборони України Олег Сугерей. В Україні подібні повідомлення називають фейковими або зрежисованими.

Інна Кузнецова: Пане Вовк, Ви кілька днів тому заявляли про те, що українські розвідувальні, диверсійні групи в Криму не працюють, оскільки українці не мають потреби на власній території проводити диверсії проти своїх же співвітчизників. Разом з цим ця територія окупована. З іншого боку, навряд чи хтось повірить в те, щоб зовсім розвідки там не було.

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Будь-який громадянин, приїжджаючи на територію Російської Федерації або контрольованого нею Криму, бере на себе загрози, які звідти мають бути

​Василь Вовк: На сході України йде війна, а український Крим окупований ворожими військами. Маємо усвідомити, що будь-який громадянин, який має причетність до АТО або до війни на сході України на стороні нашої держави, перебуваючи чи приїжджаючи на територію Російської Федерації або контрольованого нею Криму, бере на себе загрози, які звідти мають бути, особливо якщо цей громадянин ідентифікований російською спецслужбою як учасник АТО. Маємо це розуміти навіть тоді, коли люди туди приїжджають і не мають відношення до дій на сході України.

Підкидають пару гранат, петард, патронів, а згодом засуджують. Диверсіями і терористичним актами там і не пахне

Але у Російській Федерації до мільйона наших громадян. Звичайно, всіх вони арештувати не можуть. Тому арештовують тих, хто у них значиться, як «причетний до вбивства російських солдат». Маємо на увазі, що вони там є, але Росія про це не оголошує. Але вона має таке завдання – покарати тих, хто воює проти її солдат. Покарати за вбивство неможливо, тому що ми захищаємо свою землю. Тому підкидають пару гранат, петард, патронів, ще якісь складові нібито для «терористичної» чи «диверсійної» діяльності, а згодом засуджують за використання цих елементів. Диверсіями і терористичним актами, коли завершується розгляд, там і не пахне.

Маємо кожен день затримання. Є затримання дійсні, є фейкові

На сьогодні ми маємо кожен день затримання чи то на території, контрольованій російськими бойовиками на сході України, чи то на нашій території бойовиків чи російських агентів, чи то на території Криму наших нібито ДРГ. Є затримання дійсні, є затримання фейкові.

– Пане Селезньов, за який період часу затримано 12 колишніх військовослужбовців ЗСУ, про які повідомляв Генштаб?

Владислав Селезньов: Мова про події, які відбувалися у листопаді 2016 року. Саме в цей період було затримано кілька колишніх українських військовослужбовців, зокрема Олексія Бесарабова, Дмитра Штиблікова, Володимира Дудку, за надуманими причинами на території тимчасово окупованого Криму. Щодо останніх затримань, то мова про затримання у Криму Геннадія Лимешка. Останній серед затриманий – Олег Сугерей. Ми ведемо мову про рік, впродовж якого відбуваються ці захоплення.

– Чи аналізували у Генштабі кадри з останнього затримання – затримання Олега Сугерея?

Владислав Селезньов: Дуже багато неточностей, елементів, які викликають щонайменше подив, що стосується відеоепізоду, пов’язаного з затриманням Олега Сугерея. Дуже добре видно, що затримання, яке представники «республіки» подають як таке, яке відбулося недавно, по формі одягу Сугерея видно, що він має на собі сезонний одяг, на його туфлях не було шнурків. Уся ця постанова з затриманням є фейковою і зроблена спеціально для розгону інформаційними стрічками цього «факту».

– Пане Вовк, чому бойовики чи спецслужби Росії, коли затримують так званих «диверсантів», не відразу говорять, а показують їх через якийсь час?

У наших ворогів, агресорів, все робиться однаково. Ніхто при затриманні не буде знімати фільм, оскільки затримання – це силовий процес, небезпечний. Після затримання зйомка інсценується

​Василь Вовк: Ці ролики – це елемент інформаційної війни, елемент пропаганди, контрпропаганди. У наших ворогів, агресорів, все робиться однаково. Ніхто при затриманні не буде знімати фільм, оскільки затримання – це силовий процес, небезпечний. Після затримання зйомка інсценується. Затримали нашу особу – потрібно виручати хлопця. Треба звертати увагу, чому ми допустили, що він затриманий, яким чином його зараз витягнути з неволі. Це робиться що однією, що іншою стороною.

Росія веде інформаційну війну як проти нас, так і для свого населення. Ось які українці – самі себе вбивають, самі собі шкоду заподіюють!

Росія веде інформаційну війну як проти нас, показуючи, що вона успішно бореться з нами, так і для свого населення, що ми йдемо нібито на їхню територію підривати лінії електропередач, водосховища, тобто наносити шкоду в Криму, на сході своїм же громадянам. Ось які українці – самі себе вбивають, самі собі шкоду заподіюють!

ФСБ ніхто не забрав зобов’язання звітувати про розкриті злочини у сфері боротьби з тероризмом і диверсіями. Потрібно ж ордени отримувати, зірки на погони чіпляти

І в Російській Федерації в ФСБ ніхто не забрав зобов’язання звітувати про розкриті злочини, особливо у сфері боротьби з тероризмом і диверсіями. Потрібно ж ордени отримувати, потрібно ж зірки на погони чіпляти. Ми повинні на це зважати і в контрпропаганді про це розказувати: затримують, але щоб показати росіянам, які ми, українці, є – диверсанти, вбивці, шкідники.

– Пане Карін, чому так виглядає, що ці «диверсії» чи що такі незграбні? Це «не доопрацювання» служб сусідів?

Це всеїдність російського споживача. Вірили у маячню зі «снігурами», «хлопчиками у трусиках»

​Юрій Карін (переклад): Це недоопрацювання служб, а, скоріше, всеїдність російського споживача, на якого й розрахований цей ролик. Вони вірили у маячню зі «снігурами», із «хлопчиками у трусиках».

Немає потреби, щоб для них особливо креативом виблискувати. Вистачить вчергове пояснити всьому «ватному поголів’ю» Російської Федерація, чому Росія розпочала проти України агресію, і чому щодо Росії вводять санкції.

Тобто це «прокляті бандерівці», «терористи» й інші ярлики, штампи, які вже 70-80 років не сходять з язиків пропагандистів. Коли в країні закінчуються харчі, народ треба згуртувати страхом, страхом перед «терактами», які здійснюватимуть «прокляті бандерівці».