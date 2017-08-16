СБУ заявляє про викриття співробітниці, яка співпрацювала з ФСБ Росії

Служба безпеки України заявляє про викриття своєї співробітниці, яка, як стверджують у відомстві, співпрацювала з ФСБ Росії.

Як повідомляє прес-служба СБУ, жінка працювала в херсонському управлінні СБУ.

За даними служби, жінка передавала представнику російських спецслужб службову інформацію з обмеженим доступом.

«Співробітник СБУ, який погодився працювати на ворога, не уникне справедливого покарання», ‒ заявив голова СБУ Василь Грицак, якого цитує прес-служба.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, затриманій суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що на Донбасі можуть бути лише російські «добровольці».