Колишній військовий ЗСУ готовий на обмін до Росії – адвокат

Підозрюваний у державній зраді офіцер запасу Збройних сил України Олександр Ракушин готовий на обмін до Росії, повідомив його адвокат Родіон Пугач у коментарі Радіо Свобода.

«Я не можу точно сказати, дав він таку згоду чи ні, але він висловлював таке бажання представникам міжнародних організацій, які відвідували його в слідчому ізоляторі», – сказав Пугач у коментарі Радіо Свобода.

Наприкінці серпня Ракушина звільнили з-під варти під особисте зобов’язання.

У червні 2019 року Служба безпеки України затримала жителя Маріуполя Ракушина за підозрою в роботі на Федеральну службу безпеки Росії.

За даними українських правоохоронців, офіцера запасу Збройних сил України у 2017 році завербували на території Росії під час зустрічі випускників військово-політичного училища протиповітряної оборони імені Юрія Андропова. Правоохоронці заявляють, що Ракушин здійснював спроби вербувати чинних співробітників СБУ та готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби.

«Переговори про «масштабний обмін»

між Росією й Україною «близькі до фіналізації»

У Службі безпеки України стверджують, що офіцер запасу збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки й дислокацію задіяних у проведені Операції об’єднаних сил у Донецькій області окремих підрозділів ЗСУ.

Правоохоронці затримали Олександра Ракушина під час отримання матеріалів з обмеженим доступом «про окремі аспекти оперативно-службової діяльності СБУ».

4 вересня російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на два дипломатичні джерела повідомило, що процес обміну, «можливо, буде запущений до кінця цього тижня», а ймовірною датою його проведення назвали 7 вересня. При цьому в повідомленні йшлося, що це все – попередня інформація, узгодження триває. У Кремлі заявляли, що не будуть анонсувати дату обміну утримуваними особами між Україною і Росією через «чутливість» теми.

Обмін полоненими і Володимир Цемах.

Путін нічого не робить просто так

За два дні до цього російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що переговори щодо обміну утримуваними між Росією й Україною тривають.

Джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили 30 серпня, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня.