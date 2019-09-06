Адвокат Рибін: Зеленський помилував росіян, обмін можливий 7 вересня

Адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін стверджує, що президент України Володимир Зеленський уже підписав рішення про помилування російських громадян для здійснення обміну на утримуваних у Росії українських громадян. Про це Рибін увечері 6 вересня заявив у коментарі українському агентству УНІАН, подібні заяви він зробив і кільком російським агенціям.

За словами захисника, помилувані громадяни Росії перебувають «уже в пункті збору». «Де саме, я вам не можу сказати. Також не можу сказати, скільки їх», – сказав адвокат.

Рибін не виключає, що обмін може відбутись уже в суботу, 7 вересня. «Якщо відсутність одного з громадян РФ не бентежить Російську Федерацію – то вже завтра», – відзначив Рибін і пояснив, що йдеться про Руслана Гаджиєва, якого наразі не доставлено в пункт, де перебувають інші громадяни Росії.

У прес-службі президента України наразі не коментують цих повідомлень і не надають офіційної інформації з цього приводу. На офіційному сайті президента України оприлюднені кілька указів, датованих 6 вересня, документа, в якому б ішлося про помилування громадян Росії, серед них немає. Водночас один із указів наразі не оприлюднений: після указу з номером 663 одразу йде указ із номером 665.

Великий обмін утримуваними особами між Україною та Росією, про високу ймовірність якого повідомляли засоби інформації, наприкінці серпня не відбувся. 30 серпня джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили, що цей обмін відкладається до наступного тижня.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.