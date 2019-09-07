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07 Вересень 2019, Київ 08:18
Політика

Радіо Свобода Daily: Сьогодні може відбутися обмін полоненими – адвокат росіян Рибін

Валентин Рибін

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«Великий обмін»

Адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін заявив, що президент України Володимир Зеленський уже підписав рішення про помилування російських громадян для здійснення обміну на утримуваних у Росії українських громадян. Про це Рибін увечері 6 вересня сказав у коментарі українському агентству УНІАН, подібні заяви він зробив і кільком російським агенціям.

За словами захисника, помилувані громадяни Росії перебувають «уже в пункті збору». «Де саме, я вам не можу сказати. Також не можу сказати, скільки їх», – сказав адвокат.

Рибін не виключив, що обмін може відбутись уже в суботу, 7 вересня.

Адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін також розповів в ефірі Радіо Свобода, що допускає можливість обміну найближчим часом.

Україна намагається визволити з російського полону, з в’язниць та СІЗО 24 полонених українських моряків, а також українських в’язнів сумління, серед яких, зокрема, Олег Сенцов, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Павло Гриб, Олексій Сизонович, Євген Панов. В процесі переговорів до цього переліку мало не щодня додаються ті чи інші прізвища, але єдиного офіційного списку наразі немає. Останні повідомлення від джерел, дотичних до переговорів: формула обміну – «35 на 35», імовірний час його проведення – 7 вересня. Кого може обміняти Україна, читайте тут.

Тепер коротко:

  • Колишнього першого заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна зняли з бази осіб, які переховуються від органів влади, Міністерства внутрішніх справ України.
  • Генеральна прокуратура України оголосила підозру колишнім народним депутатам з фракції «Опозиційний блок» Олександру Вілкулу і Дмитру Колєснікову. Обох ексдепутатів підозрюють за статтею «зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».
  • Віталія Каська 5 вересня призначили першим заступником генерального прокурора України Руслана Рябошапки.
  • Компанія «Мезыбь», акції якої належать Російській православній церкві і підприємству «Софрино», що випускає церковні вибори, отримала ліцензію на випуск і поставку спирту та алкогольної продукції, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на «Інтерфакс».

«Розглядаю звільнення як реванш ідіотизму»

«Юридично неспроможним документом» та «реваншем ідіотизму» називав художник Олександр Ройтбурд рішення Одеської обласної ради звільнити його з посади директора Одеського художнього музею.

Одразу після голосування адміністрація музею оприлюднила звіт за останній рік, який демонструє зростання заробітку музею в кілька разів тільки на квитках. Спонсорські пожертви доходять до кількох мільйонів гривень.

Звільняли ж директора депутати за порушення трудового розпорядку і проведення концертів у музеї – принаймні офіційно. Насправді ж боротьба окремих депутатів проти Ройтбурда триває всі півтора року на посаді. «Буду боротися в суді», – сказав художник Радіо Свобода. В інтерв’ю він розповів про те, чому його на посаді підтримав «одеський фейсбук», про конфлікти всередині колективу і про нову виставку Костянтина Сомова. І про цей проєкт він говорить більш натхненно, ніж про обласну раду чи конфлікти із «Опозиційним блоком».

Фільмі про Іловайськ

Четвертого серпня в Дніпрі відбувся спецпоказ фільму «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас». В основі стрічки лежить реальна історія командира штурмової групи «Донбасу» Тараса Костанчука, який виступив продюсером кінострічки й зіграв у ній самого себе. Окрім нього, в стрічці знімалися близько 50 добровольців батальйону «Донбас», які вийшли живими з Іловайського «коридору». До фільму долучилися і професійні актори, які зіграли ролі конкретних бійців добробату, котрі загинули в «Іловайському котлі».

Радіо Свобода записало ексклюзивні інтерв’ю з творцями фільму.

Пам'ятайте свою історію!

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